الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب فى عمارة سكنية بالقليوبية

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى عمارة مكونة من 5 طوابق بمنطقة شلقان مدخل شركس بمدينة القناطر الخيرية دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا من شرطة النجدة بورود عدة بلاغات من المواطنين بنشوب حريق فى عمارة سكنية مكونة من 5 طوابق.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العمارات المجاورة.



وتبين من المعاينة المبدئية أن العمارة خالية من السكان وملك المواطن رمضان عبده ولا توجد خسائر فى الأرواح وجارى حصر التلفيات.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.