رسميًا.. ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

فاز ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمنصب نقيب الصحفيين، في انتخابات التجديد النصفي.





وحصل رشوان على 2810 صوت، فيما حصل رفعت رشاد على 1585 صوت





ووجه رشوان الشكر لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين على المشاركة في الانتخابات اليوم الجمعة.



وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله، (إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)، خالص الشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة".