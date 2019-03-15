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الجمعة 15/مارس/2019 - 10:12 م

رسميًا.. ضياء رشوان نقيبًا للصحفيين

رسميًا.. ضياء رشوان
الحسين عبيد ووليد صلاح
dostor.org/2553785

فاز ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمنصب نقيب الصحفيين، في انتخابات التجديد النصفي.


وحصل رشوان على 2810 صوت، فيما حصل رفعت رشاد على 1585 صوت


ووجه رشوان الشكر لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين على المشاركة في الانتخابات اليوم الجمعة.

وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله، (إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)، خالص الشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة".

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