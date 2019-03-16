السبت 16/مارس/2019 - 02:01 ص
13187.5 دولار.. سعر طن "النيكل" اليوم
dostor.org/2553783
ارتفع سعر معدن النيكل، اليوم السبت، ليسجل 13187.5 دولار للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية، منها الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي.
ارتفع سعر معدن النيكل، اليوم السبت، ليسجل 13187.5 دولار للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية، منها الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي.
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