3080 دولارًا.. سعر طن "رقائق السيليكون" اليوم
ارتفع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم السبت، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المتري للرقائق نحو 3080 دولارًا.
وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.
ارتفع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم السبت، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المتري للرقائق نحو 3080 دولارًا.
وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.
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