محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز داخل كواليس "هوجان"

يواصل كل من الفنان محمد إمام، والفنان كريم محمود عبد العزيز، تصوير مشاهد المسلسل الدرامي الجديد "هوجان"، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل.



وظهر كل من "إمام" و"عبد العزيز" داخل كواليس تصوير المسلسل وهما أمام إحدى الدراجات النارية داخل حارة شعبية، ومرتديان زي شعبي، حيث يجسد محمد إمام دور "هوجان" ويظهر كريم محمود عبد العزيز بشخصية "لطفي الحراق".



ويواصل فريق عمل المسلسل تصوير أحداثه داخل الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المقرر أن يستمر التصوير هناك لمدة 10 أيام على أن ينتقل فريق العمل بعدها إلى ديكور جديد لاسكتمال التصوير.



مسلسل "هوجان" من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.