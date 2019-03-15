سيد فؤاد يشكر الداعمين لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

وجه السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، الشكر إلى وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالديم، على دعمها للمهرجان في دورته الثامنة.



وأضاف فؤاد خلال كلمته في حفل افتتاح الدورة الثامنة من المهرجان والتي تقام داخل معبد الكرنك، أنه يتمنى من الجميع أن يستمتعوا بالأفلام التي سيتم عرضها للمهرجان، موجها التحية للوفد التونسي الحاضر بالمهرجان، خاصة أن تونس دولة شرف المهرجان.



كما وجه الشكر إلى كل من دعم المهرجان منهم المنتج جابي خوري ومحمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ووزارة الآثار وعدد من الجهات والوزارات الأخرى، كاشفا عن أن هناك فيلم سينمائي إنتاج مصري إنجليزي على أرض الأقصر ويحمل اسم "الأقصر".



يذكر أن المهرجان يرفع شعار "السينما حيوات أخرى"، وكان قد تم اختيار 102 فيلم في الخمس مسابقات المختلفة وهي الأفلام الروائية الطويلة والأفلام التسجيلية الطويلة والأفلام الروائية القصيرة وأفلام الحريات وأفلام الطلبة إضافة للبرامج الموازية التي تعرض أفلاما من مختلف أنحاء العالم وبرنامج ضيف الشرف.