أول تعليق من ضياء رشوان بعد فوزه بمقعد النقيب فى انتخابات الصحفيين

علق ضياء رشوان، المرشح على مقعد النقيب فى انتخابات نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، على فوزه بمنصب النقيب بعد الانتهاء من المؤشرات الأولية قائلا: "الحمد لله".



أضاف رشوان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ"، موجها الشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين على الجهد المبذول في الانتخابات.



وكانت المؤشرات الأولية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، أظهرت فوز ضياء رشوان بواقع 2741 صوتا، مقابل 1701 لرفعت رشاد.