مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرون إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص، وسيارتين ملاكي على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية السنوسي بنطاق مركز كفر الدوار فى محافظة البحيرة.



وتلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار بأنه تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار بحادث تصادم على الطريق المشار إليه.



وانتقل على الفور ضباط المباحث والنقيب عمر الحنش من الحماية المدنية بكفر الدوار، و6 سيارات إسعاف، وتبين أنه أثناء دوران السيارة الميكروباص رقم " 6497 ب ط ج من إحدى الفتحات على الطريق المشار إليه اصطدمت بها السيارة رقم "413623"، السيارة 538729 ملاكى غربية.



وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين من مستقلي السيارات، وتم نقل المصابين لمستشفى الشاملة بكفر الدوار والمتوفين لإحدى مستشفيات الإسكندرية وجاري تحرير محضر بالواقعة.