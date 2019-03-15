بالأسماء.. نجوم الفن الحاضرين حفل افتتاح "الأقصر للسينما الإفريقية"

يقام حاليا حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، داخل معبد الكرنك بمحافظة الأقصر، وسط حضور كوكبة كبيرة من النجوم وعدد من الأفارقة المهتمين بصناعة السينما، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والصحفيين.



وتنشر "الدستور" الأسماء الكاملة للحضور من جانب النجوم وهم: "محمود حميدة ولبلبة وطارق عبدالعزيز وصبري فواز وأحمد عبدالله محمود وأمينة خليل، ومنى هلال، وحمزة العيلي، وخالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، وإلهام شاهين، والمنتج محمد حفظي، وسيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وعزة الحسيني مدير المهرجان"، وعدد من الفنانين التونسيين حيث أن تونس هي دولة شرف المهرجان.



يذكر أن المهرجان يرفع شعار "السينما حيوات أخرى"، وكان قد تم اختيار 102 فيلم في الخمس مسابقات المختلفة وهي الأفلام الروائية الطويلة والأفلام التسجيلية الطويلة والأفلام الروائية القصيرة وأفلام الحريات وأفلام الطلبة إضافة للبرامج الموازية التي تعرض أفلاما من مختلف أنحاء العالم وبرنامج ضيف الشرف.