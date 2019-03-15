وزيرة الثقافة تحضر حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)

حضرت الدكتورة إيناس عبدالديم، وزيرة الثقافة، حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الثامنة.



وبدأ الحفل بالوقوف تحية للعلم المصري إضافة إلي عرض فيلم تسجيلي عن السينما الإفريقية والعالمية وسط حضور كوكبة كبيرة من النجوم.



يذكر أن المهرجان يرفع شعار السينما حيوات أخرى وكان قد تم اختيار 102 فيلم في الخمس مسابقات المختلفة وهي الأفلام الروائية الطويلة والأفلام التسجيلية الطويلة والأفلام الروائية القصيرة وأفلام الحريات وأفلام الطلبة إضافة للبرامج الموازية التي تعرض أفلاما من مختلف أنحاء العالم وبرنامج ضيف الشرف.