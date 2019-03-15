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الجمعة 15/مارس/2019 - 09:10 م

وزيرة الثقافة تحضر حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)

وزيرة الثقافة تحضر
الاقصر - حسين الجندي
dostor.org/2553761

حضرت الدكتورة إيناس عبدالديم، وزيرة الثقافة، حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الثامنة.

وبدأ الحفل بالوقوف تحية للعلم المصري إضافة إلي عرض فيلم تسجيلي عن السينما الإفريقية والعالمية وسط حضور كوكبة كبيرة من النجوم.

يذكر أن المهرجان يرفع شعار السينما حيوات أخرى وكان قد تم اختيار 102 فيلم في الخمس مسابقات المختلفة وهي الأفلام الروائية الطويلة والأفلام التسجيلية الطويلة والأفلام الروائية القصيرة وأفلام الحريات وأفلام الطلبة إضافة للبرامج الموازية التي تعرض أفلاما من مختلف أنحاء العالم وبرنامج ضيف الشرف.

وزيرة الثقافة تحضر حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)
وزيرة الثقافة تحضر حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)
وزيرة الثقافة تحضر حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)
وزيرة الثقافة تحضر حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)
وزيرة الثقافة تحضر حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)
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