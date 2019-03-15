محمود حميدة: "الأقصر للسينما" يفتح جسورًا بين مصر والدول الإفريقية

قال الفنان محمود حميدة، إنه سعيد كونه رئيس شرف الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، موجها التحية إلى جميع الحضور من النجوم الأفارقة، مؤكدا أن المهرجان يفتح جسورا كبيرة بين دول إفريقية عديدة.



وأضاف حميدة أثناء كلمته في افتتاح المهرجان الذي يقام داخل معبد الكرنك بمحافظة الأقصر: "جئنا ومعنا أفلامنا وأحلامنا.. نحن صناع السينما.. إذا وجدنا تفسير أحلامنا تعارفنا وإذا تعارفنا تم تحقيق الوجود".



يذكر أن المهرجان يرفع شعار "السينما حيوات أخرى" وكان قد تم اختيار 102 فيلم في الخمس مسابقات المختلفة وهي الأفلام الروائية الطويلة والأفلام التسجيلية الطويلة والأفلام الروائية القصيرة وأفلام الحريات وأفلام الطلبة، إضافة للبرامج الموازية التي تعرض أفلاما من مختلف أنحاء العالم وبرنامج ضيف الشرف.