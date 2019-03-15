نسرين طافش تحارب المخدرات بكليب "أريد ارتاح" (فيديو)

طرحت المطربة نسرين طافش أحدث أغنيتها على طريقة الفيديو كليب بعنوان "أريد ارتاح"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



الفيديو رفع شعار "لا للمخدرات" ووجهت "طافش" من خلاله رسالة في أول الكليب وهي: "أن هناك أكثر من 187 ألف شخص يموتون سنويا بسبب تناول المخدرات، و622 ألف شخص يعرضون بيوتهم للانهيار ويهجرون عائلتهم، وأكثر من 83 ألف شخص مشرد حول العالم".



الكليب من إخراج سعيد الماروق، والأغنية من كلمات الشاعر سيف فارس، وألحان علي صابر، وتوزيع موسيقي حسام كامل.



يذكر أن آخر أغنية نسرين طافش "عاشقة" باللهجة الخليجية، حققت نسبة مشاهدة عالية على "يوتيوب"، من كلمات كريستال، ألحان جوزيف جحا، توزيع وماستر حسام كامل.