"أبو السعد" تشيد بضبطية الرقابة الإدارية فى محافظة كفر الشيخ

أشادت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، بتمكن هيئة الرقابة الإدارية من القبض على مراجعين قانونيين بالإدارة العامة للسجل العيني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالقاهرة، وذلك لقيامهما بطلب وتقاضي ٥٠ ألف جنيه رشوة من أحد المحامين نظير إعداد تقرير مخالف للحقيقة يُمكن إحدى جمعيات إسكان العاملين من إنهاء إجراءات تسجيل وشهر أرض مساحتها ١٫٥ فدان بمحافظة كفر الشيخ دون وجه حق.



وأكدت النائبة أن جهود الرقابة الإدارية خلال الفترة الأخيرة نجحت في تقليل نسب الفساد والرشاوى في الجهاز الإداري للدولة، من خلال العديد من الضبطيات الناجحة التي قامت بها الهيئة.



وأشارت إلى ضرورة وضع إستراتيجية محكمة تمنع وجود أي فرص لتلقي رشاوى من قبل مسئولي الجهاز الإداري وموظفيه، وذلك من خلال ميكنة المنظومة ووضع كاميرات مراقبة والإلزام بتقديم كشف ذمة مالية وغيرها من الإجراءات التي تهدف لذلك.