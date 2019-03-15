بالصور.. بدء فرز الأصوات فى انتخابات الصحفيين الفرعية بالإسكندرية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اللجنة الفرعية لنقابة الصحفيين فى الإسكندرية، برئاسة المستشار إبراهيم المصري، رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بدء فرز أصوات الناخبين بعد غلق باب التصويت، فى تمام الثامنة مساءً، وذلك بعد مد فترة التصويت لمدة ساعة إضافية.



وأكد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أن نسبة الإقبال كانت عالية وأن نحو 112 ناخبًا من أصل نحو 172 صحفيًا هم عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت فى الانتخابات والمسددين للاشتراكات عن العام 2018 2019.



وأشار رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إلى أن الفرز بدأ بسكرتارية فيصل محمد بريدان، وبحضور رزق الطرابيشى رئيس اللجنة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية، وعمرو حافظ سكرتير المجلس وأعضاء مجلس النقابة.



وقال رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، إن نسبة المشاركة فى الانتخابات كانت جيدة، موضحا أن الصحفيين السكندريين دائما ما يكونوا في الصفوف الأولى وأنهم أثبتوا أنهم أسرة صحفية واحدة.



شهدت نقابة الصحفيين الفرعية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، إقبالا شديدا من أعضائها وذلك للتسجيل استعدادا لإجراء عملية التصويت في الساعة الثالثة عصرا، بعد أن قررت اللجنة المشرفة على الانتخابات باكتمال النصاب القانوني، في التجديد النصفي لاختيار نقيب من بين 11 مرشحًا للمنصب، و52 لعضوية المجلس.