مؤشرات أولية.. ضياء رشوان يتقدم على منافسه رفعت رشاد بـ25 صوتا

أظهرت المؤشرات الأولية عن فرز أصوات الناخبين بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين باللجنة الفرعية رقم 13 عن تقدم المرشح ضياء رشوان عن منافسيه على مقعد النقيب.



وحصل المرشح ضياء رشوان، على 77 صوتا، بينما حصل منافسه رفعت رشاد على 52 صوتا، وطلعت هاشم صوت واحد، وسيد الإسكندرانى صوتين، وسمية محمود 3 أصوات، وعبد النبى سليمان صوتين، وعاصم رشولن صوتين، وسعيد فرج صوت واحد فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة باللجنة 7 أصوات.



ومن المقرر أن تبدأ اللحان فى فرز بطاقات الانتخابات بالنسبة للمرشحين على مقعد عضوية مجلس النقابة فور الانتهاء من فرز الأصوات، فيما يخص مقعد النقيب.