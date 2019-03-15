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الجمعة 15/مارس/2019 - 08:42 م

مؤشرات أولية.. ضياء رشوان يتقدم على منافسه رفعت رشاد بـ25 صوتا

مؤشرات أولية.. ضياء
الحسين عبيد ووليد صلاح
dostor.org/2553747

أظهرت المؤشرات الأولية عن فرز أصوات الناخبين بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين باللجنة الفرعية رقم 13 عن تقدم المرشح ضياء رشوان عن منافسيه على مقعد النقيب.

وحصل المرشح ضياء رشوان، على 77 صوتا، بينما حصل منافسه رفعت رشاد على 52 صوتا، وطلعت هاشم صوت واحد، وسيد الإسكندرانى صوتين، وسمية محمود 3 أصوات، وعبد النبى سليمان صوتين، وعاصم رشولن صوتين، وسعيد فرج صوت واحد فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة باللجنة 7 أصوات.

ومن المقرر أن تبدأ اللحان فى فرز بطاقات الانتخابات بالنسبة للمرشحين على مقعد عضوية مجلس النقابة فور الانتهاء من فرز الأصوات، فيما يخص مقعد النقيب.

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