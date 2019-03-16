الأرصاد: طقس الأيام المقبلة غير مستقر على أغلب المحافظات

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم السبت سيشهد نشاطًا للرياح المثيرة للأتربة، مع وجود فرص أكبر لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.



وتابع عبد العال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "ستنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء لتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وهذا يسبب عدم استقرار في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة".

