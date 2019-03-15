القاهرة : الجمعة 15 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
مصر
الجمعة 15/مارس/2019 - 08:21 م

استشهاد 3 مصريين في حادث نيوزيلندا الإرهابي

استشهاد 3 مصريين
وفاء علي
dostor.org/2553730

تلقت وزارة الهجرة، بلاغًا من أسرة أحد المصريين المقيمين بنيوزيلندا تفيد بوفاته في الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم في مسجدين.

وعلى الفور، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأسرة المواطن لتقديم واجب العزاء، وخلال الاتصال أشار أهل المتوفي إلى أن هناك ثلاثة مصريين استشهدوا خلال الحادث في المسجدين، وطلبوا سرعة إنهاء الإجراءات وشحن الجثامين إلى مصر.

من جانبها، أكدت وزيرة الهجرة أنه فور التأكد من الوفاة ومراجعة الأسماء والتعرف على الجثامين، ستقوم الوزارة في إطار البروتوكول الموقع مع مؤسسة مصر الخير بشحن الجثامين فورًا، مقدمة خالص العزاء لأسر المفقودين، ومشددة على المتابعة الفورية لكل ما يُستجد من تفاصيل.

كانت السفيرة نبيلة مكرم قد تواصلت، صباح اليوم، مع السفير طارق الوسيمي سفير مصر لدى نيوزيلندا، للاطمئنان على المواطنين المصريين هناك عقب الاعتداء الإرهابي الذي وقع في مسجدين جنوب نيوزيلندا.

‏‎وأكد السفير طارق الوسيمي، على متابعة السفارة هناك للموقف، وإرساله رسميًا للخارجية النيوزلندية لطلب أسماء الضحايا والمصابين.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام

منذ أقل من شهر

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين

منذ أقل من شهر

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

التحقيقات الأولية تكشف خطأ السائق في حادث "محطة مصر"

منذ أقل من شهر

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي

منذ أقل من شهر

السيسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي على هامش القمة العربية الأوروبية

الآن

العاهل السعودي يندد بالهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا

محمد صلاح يعرب عن تعازيه لعائلات ضحايا هجوم نيوزيلندا

تحويلات مرورية بشارع جامعة الدول العربية لمدة 3 سنوات لإنشاء هوَّاية محطة مترو

رئيسة وزراء نيوزيلندا: منفذ حادث إطلاق النار على المسجدين "ليس منّا"

ads
الأكثر قراءة

نجم الأهلي الشاب يكشف سبب الخسارة أمام الزمالك بثلاثية

استشهاد 3 مصريين في حادث نيوزيلندا الإرهابي

مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة خنقًا بسبب تسرب غاز طبيعي ببنى سويف

انفجار دانة حرب بمخزن خردة في البحيرة ومصرع وإصابة شخصين

ألبومات الصور

فرحة أنصار ضياء رشوان بعد فوزه بمنصب نقيب الصحفيين

بالصور.. بدء فرز الأصوات فى انتخابات الصحفيين الفرعية بالإسكندرية

مد فترة التصويت في انتخابات الصحفيين بالإسكندرية لمدة ساعة (صور)

بالصور.. النيابة تعاين موقع انفجار دانة مخلفات حرب في البحيرة

رياضة

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟

"فيفا" يقرر تنظيم كأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقًا

الإنتاج الحربي يتعادل مع ضيفه النجوم 1-1 في الدوري الممتاز

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

نجم الأهلي الشاب يكشف سبب الخسارة أمام الزمالك بثلاثية

استشهاد 3 مصريين في حادث نيوزيلندا الإرهابي

مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة خنقًا بسبب تسرب غاز طبيعي ببنى سويف

انفجار دانة حرب بمخزن خردة في البحيرة ومصرع وإصابة شخصين

ads
كشكول

ختام المنتدى السادس للباحثين الشباب بألسن عين شمس

ننشر مواعيد التصفية النهائية لتحدى القراءة العربى بسوهاج الأزهرية

حملة نور الحياة تفحص عيون طلاب ١١ مدارس بالإسكندرية

بالأسماء.. تعيين أوائل الدفعات بخمس كليات بجامعة الأزهر

حلوان تنظم "الملتقى العلمى الأول للدراسات السياحية بالجامعات المصرية"

الأمصار

السبت.. إضراباً عاماً في غزة تنديداً بممارسات "حماس"

وفاة السعودي صاحب "السبابة" في حادث نيوزيلندا "صور"

هجوماً انتحارياً يستهدف مهاجرين من آخر جيب لداعش بسوريا

وفاة الأميرة السعودية البندري بنت عبد الرحمن بن فيصل

فضيحة كبرى تهز نظام الملالي

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

"الاسترخاء والشاي والقهوة"..أبرز عادات وتقاليد مسلمي نيوزيلندا

شاهد.. هندى يأكل آلاف النحلات حية

طحن الهواتف المحمولة في الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

دعاء خليفة

​ لا تقتلوا الحلم

المزيد
الصحة

البلوغ المبكر قد يزيد فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎