الإنتاج الحربي يتعادل مع ضيفه النجوم 1-1 في الدوري الممتاز

تعادل فريق نادي الإنتاج الحربي مع ضيفه النجوم بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب "بتروسبورت" ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الممتاز لكرة القدم.



تقدم المهاجم النيجيري توسين أومويلي بهدف للنجوم في الدقيقة 9، لكن لاعب خط وسط الإنتاج الحربي محمد مسعد تعادل لفريقه في الدقيقة 15.



وارتفع رصيد الإنتاج الحربي بهذا التعادل إلى 32 نقطة ارتقى بها للمركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري، ورصيد النجوم إلى 23 نقطة في المركز السابع عشر.