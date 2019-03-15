الذهب يغلق أعلى 1300 دولار ويحقق مكاسب أسبوعية

ارتفعت أسعار الذهب أعلى مستوى 1300 دولار للأوقية عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع هبوط العملة الأمريكية، ليسجل المعدن مكاسب أسبوعية.



وتلقى المعدن الأصفر الدعم مع تعميق الدولار لخسائره وسط تقارير حول تقدم في المحادثات التجارية بين الصين الولايات المتحدة.



كما كشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع الإنتاج الصناعي الأمريكي بأقل من التوقعات، فيما هبط الإنتاج الصناعي في ولاية نيويورك بعكس التقديرات.



فين حين ارتفعت فرص العمل المتاحة بالولايات المتحدة بعكس التقديرات، وصعدت ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال الشهر الجاري.



وكان الرئيس الأمريكي قد وجه أمس تهديدات تجارية إلى دول أوروبا، حيث حذر من أضرار كبيرة ستقع على الاتحاد الأوروبي حال عدم مشاركته في محادثات تجارية مع واشنطن.



وعلى صعيد تطورات البريكست صوت مجلس العموم البريطاني لصالح تمديد المادة 50 التي تسمح بتأجيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.