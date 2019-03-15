محمد فضل: ذوي الاحتياجات من أهم اولويات اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا

أكد محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لكأس أمم افريقيا 2019، أن ذوي الاحتياجات الخاصة يأتون من ضمن أهم أولويات اللجنة المنظمة للبطولة.



وقال فضل في تصريح نقله الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم الجمعة إن "ذوي الاحتياجات الخاصة يتواجدون في كل خططه للمجالات المختلفة في البطولة"، مشيرًا، في الوقت ذاته، إلى "أن هدفه الرئيسي هو تواجد كل المصريين معه لفتح الباب أمام الشباب لخلق كوادر جديدة بجانب الاستفادة من طاقة الجميع وفي مقدمتهم أصحاب الاحتياجات الخاصة".



وأوضح فضل أن ملف المتطوعين يشهد مشاركة أصحاب الاحتياجات الخاصة، مع الحرص على إزالة كل المعوقات امامهم لمساعدتهم على الاستمتاع بالبطولة.



من جهة أخرى، وجهت اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا ومديرها محمد فضل الشكر إلى الفنادق التي استجابت سريعًا لمبادرة دعم البطولة.



وقال محمد فضل إن هدف مصر تقديم بطولة مشرفة للعالم أجمع، وأن تلك الغاية ستتحقق بتضافر جهود الجميع.