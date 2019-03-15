جامعة الإسكندرية تحتفل بتنظيم مصر لكأس الأمم الإفريقية 2019

احتفل العشرات من طلاب وطالبات جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، باستضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية 2019 والمزمع انطلاقها يونيو القادم من العام الجاري.



وفي غضون ذلك، نظم المسئولون عن اللجنة الرياضية باتحاد طلاب جامعة الإسكندرية ماراثون من منطقة كليوباترا إلى قلعة قايتباي بمنطقة الأنفوشي بمشاركة طلاب من مختلف كليات جامعة الإسكندرية، بالتعاون مع اللجان الرياضية بتلك الكليات.



وشهد ختام الماراثون توزيع تكريم ومنح أصحاب المراكز الأولى جوائز لتحفيزهم على المشاركة الرياضية.



يُذكَّر أن كأس الأمم الإفريقية 2019 هي النسخة الثانية والثلاثون من البطولة الأولى لكرة القدم في إفريقيا، وتم اختيار مصر لاستضافة البطولة بدلا من الكاميرون.

وتعد البطولة أول دورة من دورات كأس الأمم الإفريقية، ومن المقرر أن يشارك فيها 24 منتخبًا، وفقًا لقرار الاتحاد الإفريقي الصادر في 20 يوليو 2017.

