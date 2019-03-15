بورصة لندن تغلق مرتفعة بعد مكاسب الاتصالات

أغلقت الأسهم في المملكة المتحدة مرتفعة في نهاية تداولات اليوم الجمعة، حيث صحبت المؤشرات للأعلى، وسُجلت مكاسب في قطاعات النقل الصناعي، التبغ وإتصالات المحمول.



عند نهاية التداولات في لندن، Investing.com بريطانيا 100 أغلق على ارتفاع عند 0.59%.



من بين الأسهم القيادية اليوم في Investing.com بريطانيا 100 برز سهم Dixons Carphone PLC (LON:DC)‎، الذي ارتفعت قيمته 6.78% أو 9.35 نقطة وبلغ سعره 147.35 عند الإغلاق. في المقابل، سهم Whitbread PLC (LON:WTB)‎ واصل ارتفاعه عند 4.84% أو 236.00 نقطة وأغلق عند سعر 5114.00، في حين سهم Capita PLC (LON:CPI)‎ زاد 4.33% أو 5.15 نقطة بسعر 124.15 عند نهاية الجلسة.