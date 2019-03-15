الأوقاف: إلغاء ترخيص الخطابة لخطيب مكافأة في الإسماعيلية

قررت وزارة الأوقاف، إلغاء ترخيص الخطابة لخطيب مكافأة يُدعى عبد الملك رجب رمضان الغرباوي، مع عدم تمكينه من صعود المنبر، ومنعه من أي نشاط داخل أي مسجد من مساجد الإسماعيلية.



وأوضح بيان لوزارة الأوقاف اليوم الجمعة أن قرار الوقف جاء بناء على مذكرة الشيخ مجدي بدران وكيل الوزارة بأوقاف الإسماعيلية بشأن مخالفة الخطيب تعليمات الوزارة بخصوص خطبة الجمعة، وما قرره الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.



وأكدت وزارة الأوقاف عدم السماح للمذكور بالخطابة أو أداء الدروس أو إمامة المصلين بالمساجد وتكليف مديرية أوقاف الإسماعيلية بإنذاره رسميا بإلغاء تصريح خطابته وعدم السماح بتجديده أو قبول تقدمه لاستخراج تصريح خطابة مرة أخرى، وتسجيل اسمه بسجل الممنوعين من الخطابة على مستوى الجمهورية.



وحذرت الوزارة أي إمام أو خطيب مكافأة لا يلتزم بضوابط وتعليمات الوزارة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مخالفته.