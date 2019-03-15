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الجمعة 15/مارس/2019 - 07:47 م

سولشاير: سعيد بالعودة للكامب نو مع مانشستر يونايتد في دوري الأبطال

أولي جونار سولشاير
أولي جونار سولشاير
أ ش أ
dostor.org/2553709

قال المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، إن مواجهة برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تمنحه فرصة الاستمتاع بالعودة إلى الكامب نو الذي قضى فيه أفضل أمسية كروية عندما فاز كلاعب مع ناديه الإنجليزي قبل 20 عامًا بأمجد المسابقات الأوروبية في نفس الملعب.

وقال سولشاير - في تصريحات نقلتها صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" الإنجليزية اليوم الجمعة - "نعم بالفعل كانت مواجهة برشلونة أمرًا حتميًا حيث تلقيت رسائل من الأصدقاء تقول إنه مرت 20 عامًا وكنت أرتدي الرقم 20 كلاعب والآن نعود إلى الكامب نو"، في إشارة إلى نهائي 1999 حين سجل المهاجم النرويجي هدف الفوز أمام بايرن ميونيخ.

وأضاف سولشاير "لقد كانت أكبر ليلة عشتها في كرة القدم بالطبع وكذلك الحال بالنسبة لباقي الفريق. فهو استاد كبير وبطبيعة الحال واجهناهم في مرحلة المجموعات أيضا آنذاك وكان مجموع لقائي جولتي الذهاب والإياب التعادل الإيجابي 3-3. لذلك ستكون مباراة جيدة".

وأوضح سولشاير أن مانشستر يونايتد يرغب في خوض تلك المباريات أمام أكبر الأندية والفرق، مشيرا إلى مواجهة برشلونة في النهائي عامي 2009 و2011 ونصف نهائي 2008.

وأشار المدرب النرويجي أن قرعة ربع النهائي أسفرت عن مواجهة برشلونة أولا في الكامب نو، لكنه كان يفضل أن يكون الذهاب على ملعب "أولد ترافورد" - عكس نسبة 99% من المديرين الفنيين - لتحقيق نتيجة إيجابية تتيح مهاجمة المنافس في الإياب مثلما حدث أمام باريس سان جيرمان.

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