اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا تنفي طرح استمارات لاختيار المتطوعين

نفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية "مصر 2019" ما أثير مؤخرا بشأن طرح اللجنة أية استمارات أو بيانات لاختيار المتطوعين بالبطولة خلال الساعات الماضية.



وذكرت اللجنة المنظمة للبطولة القارية، في بيان مساء اليوم الجمعة، أن ما يتم تداوله بهذا الصدد غير صحيح، وطالبت بعدم الالتفات إليه.



وأضافت "تطالب اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية جميع الشباب والراغبين في العمل بكأس الأمم، بعدم الالتفات لأية أخبار أو تعليمات أو استمارات ليست صادرة بشكل رسمي من اللجنة ومديرها محمد فضل".

وكانت اللجنة أكدت في بيان رسمي صدر أمس أنه سيتم الكشف عن طرق العمل التطوعي في البطولة القارية وكيفية التقدم بالطلبات مع بداية الأسبوع المقبل.