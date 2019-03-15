"التضامن" تنظم معرض ديارنا في أسوان

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى عن تنظيم معرض (ديارنا) في أسوان على هامش أعمال ملتقى الشباب العربى والأفريقى الذى تستقبله أسوان غدا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتستضيف أسوان (عاصمة أفريقيا لعام 2019) المعرض الذى من المقرر افتتاحه غدا ويستمر لمدة 10 أيام من 16 الى 26 مارس في دورته هذه المقامة على مساحة 450 متر مربع لتضم المنتجات المتميزة ذات الجودة العالية لـ 40 عارضا وعارضة من شباب الأسر المنتجة من محافظات أسوان، سوهاج، قنا، أسيوط، الأقصر، المنيا، والقاهرة، المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.



وتتميز المنتجات والمعروضات بالابداع والتنوع من الصناعات اليدوية التى تحمل التراث المصرى الأصيل، حيث منتجات الخوص والكليم والتلى المتميزة بتصميماتها الفريدة، وكذلك منتجات خشب السرسوع والفركة ومنتجات الفخار ذات الألوان الرائعة، وأيضا السجاد بأنواعه، خاصة اليدوى بتصميماته المبتكرة وخاماته ذات الجودة المتميزة والكليم، وأشغال الصدف والألباستر، إضافة للمشغولات النحاسية بتصميماتها المتميزة والتى تحمل عبق التراث، والمفروشات بأنواعها والمنتجات القطنية، ومشغولات العرجون والمنتجات الجلدية، اضافة الى الملابس من العبايات والملابس الحريمى والتوابل وشغل الخرز.



وينضم معرض (ديارنا) بأسوان الى سلسلة معارض ديارنا بالمحافظات والتى تحرص الوزارة على إقامتها على مستوى عال من الجودة والتنظيم، حيث تهدف الى دعم الأسر المنتجة وفتح فرص تسويقية واستثمارية عديدة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، اضافة الى رفع عدد المشاركين والعارضين والزوار.



ويقام المعرض بحديقة درة النيل أمام مبنى المحافظة بمدينة أسوان.