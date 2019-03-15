"المصرية اللبنانية" تنظم ندوة خطط التنمية الصناعية للنمو الاقتصادي

تنظم لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، ندوة بعنوان "التنمية الصناعية.. رؤية جديدة للنمو الاقتصادي" بحضور المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم الثلاثاء 26 مارس.

وقال محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، في بيان صادر عن الجمعية اليوم الجمعة، إن الندوة تأتي فى اطار دور الجمعية فى تعريف مجتمع الأعمال المصري واللبناني بخريطة الاستثمار الصناعي والفرص المتاحة والواعدة فى هذا المجال.

وأضاف أن تهيئة مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار المصري واللبناني فى مجالات الصناعات المختلفة فى مصر يأتي على رأس أولويات وخطط اللجنة بالاضافة إلى دعم مواصلة الحكومة لخطط الاصلاح الاقتصادي وتوفير الاراضي الصناعية وحوافز للمستثمرين وتيسير الاجراءات، مشيرًا إلى أن السوق المصري يمتلك فرص نمو كبيرة فى مختلف مجالات الصناعة.

وقال الحوت إن ندوة التنمية الصناعية سوف تستعرض رؤية الهيئة العامة للتنمية الصناعية ودورها كأحد أهم أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية بالصناعة والصناع فى زيادة مساهمة القطاع فى النمو الاقتصادي من خلال الآليات المختلفة وحوافز الاستثمار الصناعي.

وأشار إلى أن الجمعية المصرية اللبنانية لها دور بارز فى تشجيع الاستثمار اللبناني والمصري وفى دعم الجهود التى تبذلها الحكومة فى خطتها للاصلاح الاقتصادي وتهيئة مناخ الأعمال والاستثمار المباشر من خلال تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والأجهزة والمؤسسات الحكومية للتوصل إلى اقتصاد قوي ومستدام يخدم أهداف التنمية الشاملة فى مصر.