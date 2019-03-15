أ. د. محمد مختار جمعة يكتب: فقه الحياة السياسية

لعل من العجب العُجاب أن يتصدى لفقه الحياة السياسية من لم يمارس السياسة قط أو يقترب من دوائرها أو لم يدرس كيف تدار شئون الدول يومًا من الأيام، ولم يفهم معنى الدولة، ولا ظروف العصر، وربما لا يعرف كامل أسماء المؤسسات والمنظمات الدولية، فضلًا عن معرفة أدوارها ونظمها ولوائحها وطبيعة عملها ومقارها الرئيسية والفرعية.

لم يقرأ كلمة واحدة فى القانون الدولى، ولا فى قوانين المجال الجوى واستخدام الفضاء، ولا أسس ترسيم الحدود بين الدول، ولا حقوق استخدام المياه المشتركة، ولا طبيعة عمل الشركات العابرة للحدود والقارات، ولا مفاهيم التكتل الاقتصادى، ولا نظام المحاكم الدولية أو قضايا التحكيم الدولى، فضلًا عن معرفة ما هو دستورى وما هو غير دستورى، ومهام المؤسسات القضائية المختلفة، ولا نظام إدارة البنوك أو البورصات، ولا حوافز تشجيع الاستثمار، ولا آليات حفظ الأمن القومى ولا إدارة أمن المجتمعات، ولا كيفية توفير الخدمات الأساسية، فضلًا عن تحديدها، وترتيب أولوياتها، ولا قرأ شيئا عن شئون الحياة السياسية وأسس بنائها والعلاقة بين السلطات، ولا قواعد عمل كل منها.

وقد نرى، للأسف الشديد، أدعياء أو دخلاء لا يُلمون بشىء مما سبق ومع ذلك يطلقون الفتاوى أو الأحكام فى الشأن العام الداخلى والخارجى دون بصيرة بالأمر أو حتى إلمام به، وقد يورط أحدهم نفسه أو مؤسسته أو دولته فى مشاكل لا يدرك عواقبها ولا نتائجها نتيجة تسرعه وعدم إدراكه مفهوم العلاقات الدولية، وربما يسقط بعض النصوص دون فهمها ودون تحقيق مناطها على أحداث غير تلك الأحداث التى تناولها هذا النص آنذاك، غير مفرق بين ما هو من شأن العقائد والعبادات، وما هو من شئون نظام الحكم وإقامة الدول، وبعبارة أدق بين ما هو ثابت وما هو متغير.

ومن له الحق فى الفتوى أو التصرف فيما يتصل بشئون الدول، ولهذا أكدنا أن إعلان التعبئة العامة للدفاع عن حدود الدولة وكيانها «المعبر عنه فى كتب التراث» بإعلان الجهاد هو من اختصاص ولى الأمر، وليس من اختصاص آحاد الناس أو جماعة منهم، كما أكدنا أيضًا أنه ليس لآحاد الناس أو عامتهم الحكم على أحد بالكفر أو الخروج من الملة، وإنما يثبت ذلك بحكم قضائى نهائى وبات، لخطورة ما يترتب على الحكم بالتكفير والإخراج من الدين، وللعلماء بيان ما يترتب على الفعل لا الحكم على الأشخاص، مما يتطلب التفرقة بين تكفير غير المعين وتكفير المعين، فالأول الأمر فيه للعلماء والآخر الحكم فيه للقضاء.

وهذا كله يتطلب مزيدًا من الاحتياط عند الحديث فى الشأن العام، فضلًا عن ضرورة إلمام من يتحدث فيه بالواقع المعاصر، سياسيًّا واقتصاديًّا وقانونيًّا وثقافيًّا وفكريًّا، مع الوقوف على سائر التحديات المحلية والإقليمية والدولية، حتى نضع كل شىء فى نصابه، ونحسب لكل كلمة حسابها، ونترك لكل أهل اختصاص أمر اختصاصهم.

