حسن راتب يكتب: «عيد الكويت».. مناسبة مباركة.. لدولة مباركة

لم يكن الاحتفال بعيد الكويت الوطنى الـ٥٨ هذا العام مجرد مناسبة تخص شعب الكويت الشقيق وحسب، بل تحول إلى حالة خاصة وليلة عرس ثقافى عربى بمعنى الكلمة.. عشنا تفاصيلها فى تلك الليلة الاستثنائية من صالون المحور الثقافى، التى حل فيها السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت، ضيف شرف الصالون، ضيفًا عزيزًا وأخًا غاليًا.

لقد كانت هذه الليلة من صالون المحور الثقافى بالفعل ليلة غير مسبوقة، حيث امتزجت فيها مشاعر العروبة بالأجواء الطيبة التى تفوح بالروحانيات التى تبعث فى النفس الشعور بالطمأنينة وراحة البال، خاصة أن المناسبة قد جاءت ونحن نستقبل شهر رجب.. شهر النفحات الذى علمنا الحبيب المصطفى سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة والسلام، أن يتم التعرض له بالدعاء ولقاء الأحباب، فضلًا عن ذلك فإن شهر رجب هو الشهر الذى شهد رحلة الإسراء والمعراج.

وفى مشربنا فإن للشهور مكانة، وكل شهر منحه الله عز وجل ما يستحقه من تقدير، لذا فإننا نعتبر شهر رجب من الشهور المباركة التى نحرص على استقبالها بحفاوة بالغة، وأن نتعامل مع ما يصاحبه من أحداث بحفاوة بالغة وبترحاب شديد كما نتعامل مع شهرى شعبان ورمضان، وها نحن فى هذه الأيام المباركة نعيش أجواء العيد القومى لدولة الكويت، تلك المناسبة التى تخطت مفهومها الضيق والمحدود لتصبح بمثابة احتفال «أمم» وليس مجرد احتفال دولة، فالمفهوم الخاص فى عالمنا المعاصر يشمل التقدم والسلوك الحضارى والمفاهيم الفكرية التى ترتبط بعلاقات الشعوب بعضها البعض.

إننى وإذ أتكلم عن أمة الكويت، فإننى ألتمس العذر من الجميع حتى لا يتهمنى أحد بالمبالغة، أو أن أكون متحيزًا لهذه الدولة، وذلك لسبب بسيط هو أن الله جل شأنه أراد أن يربطنى بدولة الكويت بأشياء كثيرة وبتفاصيل حياتية لا يمكن نسيانها بأى حال من الأحوال، ففى بداية حياتى العملية ارتبطت بالأسرة المباركة الطيبة التى أنشأت وحكمت الكويت حتى الآن، وهى أسرة الصباح، فقد كنت أعمل فى سنة ١٩٧٩ العضو المنتدب لحليب السعودية، التى كان الشيخ حمد الصباح جابر أحمد الصباح، ابن أمير الكويت، وكان آنذاك ابن وزير الخارجية، يملك الحصة الحاكمة، وكانت الخارجية فى الأمة العربية تتجسد فى الشيخ حمد الصباح جابر أحمد الصباح وسعود الفيصل، فقد أعطيا لمنطقة الخليج ثراءً دبلوماسيًا، وهو ما يجعلنى أستطيع وبكل فخر أن أقول إن الشيخ جابر كان عميد الدبلوماسية العربية، وقد ظل على هذا النحو ردحًا من الزمان، وسيظل التاريخ يذكر له الكثير والكثير من الإنجازات التى لم تكن تتحقق دون عقل واع وفكر مستنير ورؤية ثاقبة.

إنها أسرة عظيمة كانت ولا تزال تربطها بمصر علاقة قوية، وعلى وجه الدقة كان ذلك منذ عام ١٩١٩، فمنذ ذلك التاريخ نجد أن العلاقات المتبادلة بين مصر والكويت لها عمق عقائدى وفكرى، بل وفى العلاقات الإنسانية أيضًا.. ولعلى أذكر كتيبة من الكتائب العسكرية التى أرسلتها الكويت، وشاركت معنا فى حرب أكتوبر، والمدهش فى هذا الأمر أن ثلث الجيش الكويتى وثلثى أسلحة الكويت قد شاركت مع مصر فى تلك الحرب، حيث رأت الكويت آنذاك أن هذه المشاركة فى نظرها هى أقل ما يمكن أن تقدمه للشقيقة الكبرى مصر فى حرب تخوضها من أجل العزة والكرامة، خاصة أن حرب أكتوبراستطاعت بالفعل أن تعيد الاعتبار للأمة العربية بالكامل.

والحق يقال فإنه خلافًا لما قلته من قبل عن ارتباطى بمناسبة العيد القومى للكويت، فهناك بعد إنسانى آخر للعيد القومى للكويت، حيث إنه يوافق أيضًا يوم ميلادى، وكأن القدر شاء أن يكون يوم بداية حياتى العملية، حينما كنت أعمل عضوًا منتدبًا لشركة كبيرة وعمرى لم يتجاوز ٢٧ سنة، وقد تعلمنا وتمرسنا لغة البيزنس والأعمال مع هذا الكيان الاقتصادى الضخم، وكان يلفت انتباهى دائمًا تماسك الشيخ حمد والشيخ ناصر، اللذين كانا على اتصال بى أثناء وجودى كعضو منتدب فى الشركة، وتعلمت كيفية الإدارة الإنسانية وإدارة العلاقات، وكيف تكون.

وبينما أكتب الآن عن الكويت بهذه الحماسة والتقدير، فإننى ألفت الانتباه بأن هذا الأمر لم يأت من فراغ، وإنما نتيجة علاقات نفسية وإنسانية متشابكة نسجت خيوطها علاقتى القوية بدولة الكويت التى أعتبرها دائمًا بمثابة حلقات الاتزان فى العلاقات الداخلية والخارجية مع الدول العربية بعضها البعض، بل كانت ولا تزال الكويت تمثل العنصر العاقل الحكيم الذى يحاول أن يجمع الأمة على ما اتفقت عليه، ويترك ما اختلفت فيه، وهناك قواسم مشتركة تجمع هذه العلاقات مع الدول العربية بعضها البعض، ومن هنا كانت حكمة هذه الدولة التى أسست مجلس التعاون الخليجى.

فقد عاشت الأمة العربية ردحًا من الزمان بين كم هائل من المتناقضات التى عشناها معًا وعانينا من تبعاتها، والتاريخ كان يفاجئنا من وقت لآخر بأشياء غريبة وعجيبة تتعرض لها هذه الأمة، لأنها كانت فى بعض الأحيان تتعرض للابتلاء. مثل كارثة الغزو العراقى للكويت، وهو الحدث الجلل الذى فوجئت به الأمة العربية وهبط على رءوس الجميع.. وظهرت فيه ثلاثة أشياء مهمة لا بد أن يتذكرها دائمًا مجتمع الأمة العربية، وهى أن تلك المحنة أظهرت معدن شعب الكويت وصموده، كما أظهرت قوة الأسرة الحاكمة، وكيف أدارت هذه الحرب شديدة الحساسية وجمعت العالم أجمع، واستطاعت بالفعل خلال ٧ أشهر أن تعيد الأوضاع إلى نصابها الطبيعى، وتعود الكويت مجددًا باعتبارها دولة تستطيع أن تعيش فى عالم النهضة الحديثة وتلحق بركب العالم.

ولا أتخيل كيف شعب يعيش هذه الظروف الصعبة.. وقتها غنت ياسمين الخيام من مصر وعبدالله الرويشد من الكويت، فى مرحلة صعبة ودقيقة، وكان ذلك فى ذكرى المولد النبوى الشريف، فى الأوبريت الشهير الذى قالوا فيه «بيتى وبيقول بيته.. ومسجد لله بنيته.. يقول ده مسجدى».. معانى جميلة ونبيلة تحمل معنى الطرب والغناء والإحساس بالكلمة، فقد تحركت فى تلك الأثناء القوة الناعمة الثقافية، حيث كان لمصر موقف مشرف، لا يزال التاريخ يذكره، حيث إن الجنود المصريين كانوا على رأس القوات التى تحركت على الفور لنصرة الكويت، فبناء على تداعيات الغزو العراقى المفاجئ للكويت يوم ٢ أغسطس ١٩٩٠، وصلت طلائع القوات المسلحة المصرية للسعودية استجابة للطلب السعودى فى مؤتمر القمة العربى الذى انعقد بالقاهرة يومى ٩ و١٠ أغسطس ١٩٩٠، وقبل إلقاء بيان الختام للمؤتمر كانت طلائع قوات المظلات والصاعقة المصرية قد وصلت إلى المنطقة الشرقية السعودية كأول قوة عربية ودولية برية تصل، فيما عرف بعد ذلك بعملية «درع الصحراء»، للدفاع عن المملكة العربية السعودية، ضد أطماع صدام حسين التوسعية، تلك العملية التى تطورت بعد ذلك لتصبح العملية الدفاعية «درع الصحراء» للدفاع عن الخليج، ومنها العملية الهجومية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت من الاحتلال العراقى.

لقد كانت أيام عصيبة بالفعل، ولكن وبتوفيق من الله خرجت منها الأمة الكويتية قوية ومنتصرة كعهد الأمم الأصيلة عندما تمر بمحن، فقد تحولت المحنة إلى منحة، وتعود الكويت دولة مستقلة عظيمة قادرة على الإسهام بشكل لافت للنظر فى مجريات الأحداث، بل أصبحت تمتلك القدرة على أن تجمع العرب وتعيش بدبلوماسيتها وممارساتها الطيبة، وكانت المؤسسات الاقتصادية فى الكويت ناجحة، والمؤسسات الحاكمة عظيمة، والحالة العامة فى الكويت نموذجًا يستحق أن ندرسه، ونتعلم منه العبر، ليس هذا وحسب بل وكيفية إدارة الشعوب أيضًا.

لقد كنت وما زلت وسأظل على قناعة تامة بأن من أحبه الناس أحبه الله، وهذا أمر مسلم به وقضية ربانية مؤكدة لا تقبل الشك، فعندما تحب شخصًا فى لقاء وتقتنع به فى أول حوار تشهد له بالإيمان، ولا أُزكى على الله أحدًا، لذا فقد حرصت على أن أجعل هذه الأمسية، التى قمت بتنظيمها فى صالون المحور الثقافى، فى حب دولة الكويت والأسرة الحاكمة، فالتقدير حينما يأتى من الآخر فإنه يكون له مغزى ومعنى مختلف، وعندما يأتى من دولة عامرة فى المنطقة مثل مصر المحروسة وحجمها وثقلها فإنه فى هذه الحالة يكون له مدلول ومعنى.

فما أحوجنا فى هذه الأيام أن يرتفع الصوت العاقل فى توحيد الأمة على كلمة سواء، خاصة بعد أن تفرقت الأمة إلى شيعة وسنة ودواعش وجماعات إسلامية، فهاهى الأمة العربية تبدو للجميع بشتاتها، وليس أدل على ذلك ما يحدث فى اليمن حيث يقاتل المسلمون بعضهم البعض، والأرواح تزهق بغير حق، والدماء تسفك بغير سبب، وما نراه فى سوريا ليس ببعيد بل هو أسوأ مما يحدث فى اليمن، وما يحدث فى ليبيا، لذا فنحن نريد صوتًا عاقلًا يخرج مثل بقعة الضوء وسط الظلام، لكى يعيد ترتيب أوراق هذه الأمة على كلمة سواء، وأعتقد أن الصوت العاقل يخرج بالريادة الموجودة فى مصر والزعامة والقيادة المصرية، وفى الخليج، وعلى رأسها الزعامة والقيادة الكويتية الرشيدة.

أشعر بالحزن حينما أرى أن أوروبا تتوحد فى عملة واحدة وتكسر الحواجز والحدود بينها، وتحت تأشيرة واحدة تستطيع أن تدخل أوروبا بأكملها، بينما نرى المواطن العربى يقف أمام الجوازات فى طابور مختلف عن الطوابير الأخرى، بل يدخل المواطن الأوروبى الدول العربية ولا يستطيع العربى الدخول إلا بتأشيرة، والحق يقال فإن تأشيرة الأوروبى هى العَلم، ويتم استخراج التأشيرة له فى التو واللحظة.

لقد عشنا فى تلك الأمسية المباركة لحظة صفاء فى أيام مباركة ودولة مباركة وأمة مباركة.. بحضور الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولى ووزير التعليم الأسبق، والدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم الأسبق، ونخبة من المثقفين والفنانين والإعلاميين.

ويطيب لى أن أقول كلمة حق لعلها تصادف أذن الراعى، وعندما يعطى الراعى أذنه للرعية فعلى الرعية أن تقول له كلمة صدق أو تصمت، ففى هذا اليوم المبارك والشهر المبارك والمناسبة المباركة لوطن مبارك، هو الكويت، أدعو لهذه الأمة بالتوحد والفلاح وأن تعود لريادتها وسيرتها الأولى أمة قوية سادت العالم من أقصاه لأقصاه على مدى أكثر من ٨ قرون.

وإحقاقًا للحق فإن دولة الكويت تعى جيدًا مكانة مصر ودورها فى المنطقة، فقد لعب الأزهر الشريف دورًا كبيرًا فى إرسال العديد من المعلمين للكويت، وتم إنشاء ما يسمى المعهد الدينى بالكويت، لذا فإن العلاقات المصرية الكويتية مبنية على علاقات الأخوة والتعاون بين الجانبين، لا تتخللها أى تربيطات سياسية، وهو ما ينعكس بشكل كبير على حجم الاستثمارات الكويتية، من رأسمال عامل فى مختلف القطاعات الاقتصادية، الذى بلغ ٢ مليار دولار، من بينها مشاريع تم التوقيع عليها مثل ٤ محطات لتحلية مياه البحر فى جنوب سيناء، وإنشاء محطة لتحلية مياه الصرف الصحى بالبحر الأحمر وذلك مشروع ضخم للغاية.

ولمن لا يعرف تاريخ الكويت، فهى وحسب ما جاء فى الموسوعة العالمية «ويكيبيديا» يرجع تاريخها الحديث والمعاصر إلى أكثر من ٤٠٠ عام، حينما تأسست مدينة الكويت فى القرن السادس عشر «١٦٠١ - ١٧٠٠»، وازدهرت المدينة بعدما استوطنها آل صباح. فى القرن السادس عشر تأسست المدينة، وكان غالبية سكانها منذ تأسيسها يمتهنون الغوص للبحث عن اللؤلؤ والتجارة البحرية بين الهند وشبه الجزيرة العربية، الأمر الذى ساعد فى تحويل الكويت إلى مركز تجارى فى شمال الخليج العربى، وميناء رئيسى لكل من شبه الجزيرة وبلاد ما بين النهرين، وقد بلغت مهنة الغوص ذروتها زمن حكم مبارك الصباح، إذ بلغت السفن بالكويت قرابة الثمانمائة سفينة.. وبعد اكتشاف النفط وبدء تصديره فى منتصف القرن العشرين شهدت مدينة الكويت وقراها نهضة عمرانية واسعة، فكان ذلك نقطة تحول فى تاريخ الكويت، حيث هدم سور مدينة الكويت واستوطن البدو الرحّل وتغير نمط البناء والحياة بشكل عام.

وعلى الرغم من أن الكويت حكمها ١٥ شيخًا منذ عام ١٧١٦، فقد اتفق سكان الكويت آنذاك على أن يتولى صباح الأول الرئاسة وشئون الحكم وحتى اليوم، إلا أن الشيخ مبارك الصباح (١٨٩٦-١٩١٥) يُعتبر المؤسس الحقيقى والفعلى للدولة وقد نص الدستور الكويتى فى مادته الرابعة على أن جميع حكام الكويت من بعده هم من ذريته بأبنائه وأبناء أبنائه.

