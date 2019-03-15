القاهرة : الجمعة 15 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
القبلة
الجمعة 15/مارس/2019 - 07:29 م

جامعة الأزهر تدين الهجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا

جامعة الأزهر تدين
أ ش أ
dostor.org/2553694

أدانت جامعة الأزهر الهجوم الإرهابي المفجع الذي استهدف مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" بنيوزيلندا، خلال صلاة الجمعة اليوم، والذي أسفر عن سقوط نحو 50 شهيدا وعشرات المصابين.
وأكدت الجامعة، في بيان اليوم، أن الهجوم الارهابي الصادم، الذي انتهك حرمة بيوت الله وسفك الدماء البريئة المسالمة، يجب أن يكون جرس إنذار على ضرورة الاتحاد وعدم التساهل مع جميع التيارات والجماعات العنصرية التي ترتكب مثل هذه الأعمال البغيضة، مشددة على أن الإرهاب لا دين له ولا وطن.
وأوضحت أن مصر كانت دائما في مقدمة الدول التي نادت مرارا وحذرت من مخاطر الإرهاب على السلم والأمن الدوليين، وأطلقت العديد من المبادرات بهدف ترسيخ التعاون بين الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله.
وأشارت الجامعة إلى أهمية الدور الريادي لمؤسسة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وجهوده الكبيرة لنشر المنهج الوسطي المعتدل وترسيخ قيم المحبة والتسامح والعيش المشترك بين كافة الأديان والثقافات، وانبثق عنها أعظم وثيقة في التاريخ المعاصر "وثيقة الأخوة الإنسانية"، التي وقعها شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان في أبوظبي الشهر الماضي.
وتقدمت جامعة الأزهر بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، داعية الله - تعالى - أن يتغمد القتلى بواسع رحمته ويتقبلهم في الشهداء، وأن يدخلهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر

منذ أقل من شهر

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب

منذ أقل من شهر

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص

منذ أقل من شهر

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج

منذ أقل من شهرين

شيخ الأزهر يوقع أهم وثيقة خلال القرن 21 مع بابا الفاتيكان

منذ أكثر من شهرين

شفيع المصريين.. الآلاف على باب الحسين.. وتنسيق بين «الصوفية» والأجهزة الأمنية لحماية الاحتفالات

الآن

انفجار دانة حرب بمخزن خردة في البحيرة ومصرع وإصابة شخصين

بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين

تعديل فترات الترشح للرئاسة أمام القضاء الإداري غدًا

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 19

ads
الأكثر قراءة

نجم الأهلي الشاب يكشف سبب الخسارة أمام الزمالك بثلاثية

انفجار دانة حرب بمخزن خردة في البحيرة ومصرع وإصابة شخصين

مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة خنقًا بسبب تسرب غاز طبيعي ببنى سويف

4 انتصارات وهدف.. ماذا يفعل محمد صلاح أمام الأندية البرتغالية؟

ألبومات الصور

مد فترة التصويت في انتخابات الصحفيين بالإسكندرية لمدة ساعة (صور)

بالصور.. النيابة تعاين موقع انفجار دانة مخلفات حرب في البحيرة

ننشر أول صور لانفجار دانة حرب بمخزن خردة في البحيرة

بالصور.. محافظ أسوان يكرم الفنانين المشاركين فى أعمال تجميل المحافظة

رياضة

الإنتاج الحربي يتعادل مع ضيفه النجوم 1-1 في الدوري الممتاز

رنيم الوليلى تفوز ببطولة "سى أى بى بلاك بول" للإسكواش

محمد فضل: ذوي الاحتياجات من أهم اولويات اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

نجم الأهلي الشاب يكشف سبب الخسارة أمام الزمالك بثلاثية

انفجار دانة حرب بمخزن خردة في البحيرة ومصرع وإصابة شخصين

مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة خنقًا بسبب تسرب غاز طبيعي ببنى سويف

4 انتصارات وهدف.. ماذا يفعل محمد صلاح أمام الأندية البرتغالية؟

ads
كشكول

أسيوط الأزهرية تبدأ مراجعة استمارات طلاب الشهادة الثانوية

نائب رئيس «مصر التعليمية» في حوار لـ «كشكول»: الرئيس كلفنا بالتوسع في إنشاء مدارس النيل والمصروفات وضعت بعد دراسة

الأثنين.. ندوة عن"مخاطر السرطان" بشريعة وقانون طنطا

جامعة الأزهر تدين الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا

7 خطوات لحماية طفلك من مرض السكر

الأمصار

فضيحة كبرى تهز نظام الملالي

غرق 45 مهاجراً غير شرعياً قرابة سواحل المغرب

أردوغان يواصل كذبه ويستغل حادث نيوزيلندا لمصلحته

تعرف على جنسيات الضحايا العرب بحادث نيوزيلندا الإرهابي

السعودية تُؤجل شراء 30 طائرة "بوينغ 737" لحين انتهاء التحقيقات

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

شاهد.. هندى يأكل آلاف النحلات حية

طحن الهواتف المحمولة في الخلاط للكشف عن المعادن الثمينة

إقليم إندونيسي يسعى لإنعاش صادرات الكرنب

مقالات الرأي
السيد فتحى عيسي

​ قَـل الحيــاء.. فحــل البلاء

المزيد
الصحة

البلوغ المبكر قد يزيد فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎