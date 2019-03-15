جامعة الأزهر تدين الهجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا

أدانت جامعة الأزهر الهجوم الإرهابي المفجع الذي استهدف مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش" بنيوزيلندا، خلال صلاة الجمعة اليوم، والذي أسفر عن سقوط نحو 50 شهيدا وعشرات المصابين.

وأكدت الجامعة، في بيان اليوم، أن الهجوم الارهابي الصادم، الذي انتهك حرمة بيوت الله وسفك الدماء البريئة المسالمة، يجب أن يكون جرس إنذار على ضرورة الاتحاد وعدم التساهل مع جميع التيارات والجماعات العنصرية التي ترتكب مثل هذه الأعمال البغيضة، مشددة على أن الإرهاب لا دين له ولا وطن.

وأوضحت أن مصر كانت دائما في مقدمة الدول التي نادت مرارا وحذرت من مخاطر الإرهاب على السلم والأمن الدوليين، وأطلقت العديد من المبادرات بهدف ترسيخ التعاون بين الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وأشارت الجامعة إلى أهمية الدور الريادي لمؤسسة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وجهوده الكبيرة لنشر المنهج الوسطي المعتدل وترسيخ قيم المحبة والتسامح والعيش المشترك بين كافة الأديان والثقافات، وانبثق عنها أعظم وثيقة في التاريخ المعاصر "وثيقة الأخوة الإنسانية"، التي وقعها شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان في أبوظبي الشهر الماضي.

وتقدمت جامعة الأزهر بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، داعية الله - تعالى - أن يتغمد القتلى بواسع رحمته ويتقبلهم في الشهداء، وأن يدخلهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.