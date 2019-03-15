مد التصويت ساعة بـ"عمومية الصحفيين"

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، مد التصويت لمدة ساعة حتي الثامنة مساءً.



وبدأ التصويت لاختيار النقيب وأعضاء المجلس من الثالثة ظهرا. وبحسب ما حددت اللجنة، فإن التصويت في الانتخابات يتم في ورقتين لكتابة أسماء المرشحين؛ واحدة خاصة بالنقيب والثانية بأعضاء المجلس، على أن يجوز اختيار الأعضاء من فوق أو تحت السن دون التقيد بعدد معين.



كما أشارت اللجنة المشرفة إلى أن ورقة التصويت تكون باطلة حال اختيار خمسة فقط، أو زيادة العدد عن 6، أو وجود شطب في الورقة.



وقال جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، إن عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بجداول المشتغلين بنقابة الصحفيين يبلغ ٩٢٥٦ زميلا، وإن المسددين للاشتراك ممن لهم حق التصويت بلغ حتى آخر إحصاء، أمس الخميس ٨٦٧٠ زميلا، بينما يبلغ عدد غير المسددين ممن لا يحق لهم التصويت إلا بعد سداد الاشتراك ٥٨٦ صحفيا، موضحا أنه يحق لهم التصويت بعد سداد الاشتراك، كما يجوز التسديد في نفس يوم الانتخابات.



ولفت إلى أن الجمعية العمومية اكتملت اليوم بحضور ربع الأعضاء المشتغلين المسددين للاشتراكات والبالغ عددهم ٢١٦٧ صحفيا من أعضاء الجمعية، يتوزعون على ٣١ لجنة، مضيفا أن النقابة العامة تضم ٣٠ لجنة، وأن اللجنة رقم ٣١ توجد في الإسكندرية، ويبلغ عدد الأعضاء المقيدين بها حوالي ١٧٦ منهم ١٧٢ مسددين للاشتراكات.