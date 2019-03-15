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الجمعة 15/مارس/2019 - 07:00 م

فرج عامر: الإرهاب يهدد العالم بعد مجزرة مسجد النور بنيوزيلندا

فرج عامر: الإرهاب
محمد جعفر
dostor.org/2553681

أدان المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بشدة الهجوم الإرهابي الخسيس الذى قام به أحد الأشخاص ضد المصلين الأبرياء داخل "مسجد النور" في شارع دينيز في مدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة، واصفا الحادث بالمجزرة التى تدق ناقوس الخطر أمام العالم كله بخطورة ظاهرة الارهاب الأسود

وقال عامر فى بيان له اليوم، إن المسلح حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأوروبية ويدعى برنتون تارانت، دخل إلى المسجد يحمل سلاحا رشاشا، وأخذ يطلق النار من البوابة الخارجية حتى دخل المسجد، وذلك من دون أي مقاومة وبعد 3 دقائق متواصلة من إطلاق النار على المصلين داخل المسجد، خرج المسلح لإعادة تلقيم رشاشه بالذخيرة التي كانت في سيارته خارج المسجد، قبل أن يعود للمسجد ثانية.

واعتبر عامر، أن هذا الحادث الإرهابي الذى أدى إلى مقتل 49 من المصلين الأبرياء بمثابة تهديد لجميع دول العالم التى يجب أن تسارع لمواجهة ظاهرة الإرهاب وتتخذ مواقف حاسمة لمحاكمة الدول التى تشجع وتمول وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها متوجها بالدعاء إلى الله عز وجل أن يسكن شهداء هذا الحادث فسيح جناته وأن يمن الله بالشفاء العاجل على جميع المصابين.

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