"مستقبل وطن" ينعى ضحايا الحادث الإرهابي في نيوزيلندا

نعى حزب مستقبل وطن، ببالغ الحزن وعظيم الأسى، ضحايا الحادث الإرهابي الغاشم في مسجدين من مساجد كرايستن بنيوزيلندا والذي راح ضحيته حوالي ٤٠ شخصا، بالإضافة إلى إصابة ٢٠ شخصا آخرين يخضعون للعلاج في مستشفى كرايست، مقدما العزاء للجاليات المسلمة بنيوزيلاندا خاصة وللشعب النيوزيلندي والحكومة النيوزيلاندية عامة.



وصرح النائب طارق الخولى أمين العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، بأن هذا الحادث يدل على أن الارهاب لا يرتبط بدين أو جنسية أو عرق بل هو فكر متطرف مرفوض من الإنسانية.



وأكد الخولى، على قوة العلاقات المصرية النيوزيلاندية وثقة المصريين في الأجهزة الأمنية بنيوزيلاندا، مشددا على أن الإرهاب يتطلب تكاتفا دوليا لمحاربته ونبذ الكراهية وحماية الأقليات.