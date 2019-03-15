"الوصل" عرض مسرحى بـ"ثقافة سوهاج"

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة سوهاج؛ حيث افتتح بيت ثقافة أخميم أولى ليالي العرض المسرحى "الوصل" تأليف الراحل علاء المصرى، وإخراج محمود شلبى النص الذى يدور حول الخدعة الأولى على مر التاريخ وكيف يتوالى بنو آدم فى الخداع النص روحانى برع المخرج فى تجسيد حالة الذكر والصوفية، العرض يستمر على مسرح ببت ثقافة أخميم حتى ١٨ مارس.



كما أقام مركز ثقافة الطفل بطهطا محاضرة بعنوان "بر الوالدين" حاضرها أحمد محمد أبو عليو بمعهد الشيخ محمود عنبر الإبتدائي النموذجي بطهطا، بينما نادى الطفل ببيت ثقافة طما مناقشة قصة فى حياة الشعوب.

وأقام نادى أدب البلينا أمسية شعرية بحضور كوكبة من الشعراء، وفى نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة سوهاج محاضرة بعنوان "مكونات الكمبيوتر وأساسياته" وتضمنت التعرف على برنامج الرسام وتعليمه تدريب محمد أحمد زكي بمدرسة علي إبن أبي طالب الإبتدائية بسوهاج.