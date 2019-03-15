جدارية فرعونية وترميم تمثال عباس العقاد في أسوان (صور)

انتهت وزارة الثقافة من أعمال الجدارية الفرعونية؛ التي نفذتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، على مساحة ٣٨ متر مربع أمام ميدان المسلة بطريق المطار، وجسدت الجدارية منحوتات فرعونية لكليوباترا وسخمت وحتحور وحورس، وتم صنعها من الحجر الصناعي والموزاييك.



ونجح فريق عمل قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور خالد سرور في ترميم واستعادة رونق تمثال عباس محمود العقاد أمام مبني التليفزيون بمحافظة أسوان للفنان التشكيلي الدكتور عبد العزيز صعب من البرونز، وارتفاعه يتراوح بين أربعة وخمسة امتار، كما تمت أعمال الصيانة للقاعدة المثبت عليها التمثال من الجرانيت.