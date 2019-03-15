الأهلي ينهي مرانه الأخير استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.



ويلتقي الأهلي ضيفه شبيبة الساورة الجزائري في السادسة مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



وحرص الأورجواياني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق، على إلقاء محاضرة نظرية على لاعبي الفريق قبل انطلاق المران اليوم، تحدث خلالها عن أهمية مباراة الغد، كما حرص علي شرح بعض الأمور الفنية الخاصة بالمران استعدادا لمواجهة بطل الجزائر.



وشهد مران الفريق الأحمر الأخير تركيزا من جانب المدرب الأورجواياني على تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية، فيما شارك رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم في تدريبات الفريق.



وكان ربيعة أدى تدريبات تأهيلية فقط في مران الأمس وفقا لبرنامجه الاستشفائي قبل أن يشارك اليوم بشكل طبيعي في التدريبات، كما شارك ثنائي الفريق، علي معلول ومروان محسن، في التدريبات الجماعية اليوم.



واكتفى معلول خلال مران أمس بأداء تدريبات بدنية خفيفة إلى جانب الجري حول الملعب، في الوقت الذي شارك فيه مروان محسن في جزء من تدريبات الكرة أمس بسبب شعوره بالإجهاد في العضلة الخلفية، قبل أن ينتظم اليوم في المران الجماعي ليعلنا جاهزيتهما لمباراة الغد.



وحرص لاسارتي على تخصيص فقرة تدريبية في نهاية المران على ضربات الجزاء، كما خاض ثلاثي حراسة مرمى الفريق، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، مرانا قويا تحت إشراف طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق.



ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري، والمقررة في السادسة مساء غد السبت في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.