إصابة 15 مواطنا فلسطينيا برصاص الاحتلال

أصيب 15 مواطنا فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، اليوم الجمعة.



وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني بكثافة صوب المواطنين؛ ما أدى إلى إصابة 15 منهم بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق حيث جرى تقديم العلاج الميداني لهم.



وأفادت مصادر فلسطينية في الجلزون بأن جنود الاحتلال أغلقوا مدخل المخيم الرئيسي المحاذي للشارع الواصل بين محافظتي رام الله والبيرة ونابلس، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منه، فيما اقتحمت الآليات العسكرية المخيم وأطلقت الغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين.



وأوضحت أن جنود الاحتلال اقتحموا عددا من المحال التجارية في مخيم الجلزون، وصادروا تسجيلات الكاميرات الخاصة بها.



وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة مواطنين من قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله.



وأفادت مصادر فلسطينية في القرية بأن جنود الاحتلال لاحقوا الشبان في واد كفر نعمة، وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين الذين كانوا يتواجدون فيه للتنزه، مؤكدة اعتقال مواطن ونجله، بالإضافة إلى مواطن آخر، بذريعة تعرض آلياتها العسكرية للرشق بالحجارة.



من ناحية أخرى، أصيب عدد من المشاركين في مسيرة قرية بلعين، غرب مدينة رام الله، الأسبوعية السلمية بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة التي انطلقت عقب صلاة الجمعة من وسط القرية.



وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في المسيرة؛ ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.