حزب الحرية يدين حادث نيوزيلندا

أدان حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، والنائب أحمد مهنى، الأمين العام للحزب، الهجوم الذي وقع صباح اليوم على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وأسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، داعيًا لهم بالرحمة والمغفرة للشهداء والصبر لذويهم والتعافي البدني والنفسي للمصابين.



وقال الحزب في بيان اليوم إن "اليوم هو أحد أسوء أيام الإنسانية بلاشك، ويبدو لنا واضحا أن الارهاب لم يعد متمثلًا في دين معين أو عرق وكذلك عدم دقة الطرح بأنه مرتبط بالفقر أو بغياب الديمقراطية أو الحرية من وجهة نظر البعض".



وأكد الحزب، أنه يدين بشدة ما حدث وكل ما يحدث ضد الإنسانية في كل مكان في العالم، مؤكدًا وجهة النظر المصرية في عدم ارتباط الإرهاب بشعوب أو مناطق معينة دون أخرى، هكذا نرى أنماط مختلفة من الإرهاب والتطرف في كل العالم.