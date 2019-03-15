السيسي يدين حادث نيوزيلندا الإرهابي

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء الذين سقطوا، اليوم الجمعة، في الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا.



وأدان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأقوى العبارات هذا الهجوم الإرهابي الآثم، الذي استهدف بوحشية مصلين آمنين في بيوت الله، فأسقط العشرات منهم ما بين شهيد ومصاب، ليهز ضمير الإنسانية بأسرها ويضعها أمام مسئولياتها الأساسية المتمثلة في ضرورة تضافر جميع الجهود الدولية من أجل المواجهة الحاسمة للإرهاب والعنف والتطرف الفكري، وبذل الجهد الصادق من أجل تعزيز وترسيخ قيم التعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر.

