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الجمعة 15/مارس/2019 - 06:16 م

السيسي يدين حادث نيوزيلندا الإرهابي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2553651

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء الذين سقطوا، اليوم الجمعة، في الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا.

وأدان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأقوى العبارات هذا الهجوم الإرهابي الآثم، الذي استهدف بوحشية مصلين آمنين في بيوت الله، فأسقط العشرات منهم ما بين شهيد ومصاب، ليهز ضمير الإنسانية بأسرها ويضعها أمام مسئولياتها الأساسية المتمثلة في ضرورة تضافر جميع الجهود الدولية من أجل المواجهة الحاسمة للإرهاب والعنف والتطرف الفكري، وبذل الجهد الصادق من أجل تعزيز وترسيخ قيم التعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر.

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