الحبس سنة لشخص بتهمة "التواصل مع إسرائيل"

قضت محكمة عسكرية لبنانية، اليوم، بمعاقبة متهم بالحبس لمدة سنة واحدة، وذلك لإدانته بالتواصل مع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وإحدى الضابطات الإسرائيليات، على نحو يخالف أحكام القانون.



وكانت سلطات التحقيق القضائية العسكرية قد أحالت المتهم إلى المحاكمة، وذلك لاتهامه بالتواصل مع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وكذلك ضابطة إسرائيلية أخرى، عارضا تزويدهما بـ "معلومات أمنية عن لبنان" ومبديا إعجابه بالدولة العبرية.



يشار إلى وجود قانون يسري في لبنان منذ عام 1955 يقضي بمقاطعة إسرائيل، ويُحظر بمقتضاه التعامل مع أشخاص أو كيانات في إسرائيل، ويحدد القانون القضاء العسكري للنظر في الجرائم والمخالفات في هذا الصدد.