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الجمعة 15/مارس/2019 - 06:09 م

جمارك سفاجا تضبط 5 محاولات تهرب جمركي

جمارك سفاجا تضبط
علي عواد
dostor.org/2553646

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، بالاشتراك مع مباحث ميناء سفاجا، من ضبط 4 محاولات تهرب جمركى لكمية من "أجهزة البلاي استيشن والملابس الجاهزة والمبيدات الحشرية"، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والسيارات القادمة من ميناء ضبا السعودي بإدارة تفتيش الركاب تم ضبط 45 جهاز بلاي استيشن، 1540 كيلو ملابس جاهزة، و1000 سكرينة و2000 جراب للهواتف المحمولة و3 ثلاجة كهربائية و12 لتر مبيد حشرى تم إخفاؤها داخل أماكن يصعب الوصول إليها بالأمتعة الشخصية الخاصة بـ ٥ ركاب مصريين قادمين من الخارج، حيث بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 184 ألف و77 جنيهًا.

من جانبه؛ قرر مجدى عبدالحافظ رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 5 محاضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات.

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