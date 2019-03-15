أنيسة حسونة: يجب اتخاذ إجراءات حاسمة لردع الإرهاب في العالم

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بخالص التعازي لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي الناكر الذي تم تنفيذه ضد المصلين الأبرياء داخل مسجد بنيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة، بما خلف استشهاد ٤٩ وإصابة ٥٠ آخرين في الهجوم.



وقالت حسونة، إن الحادث ينبه إلى ضرورة اتخاذ دول العالم والمؤسسات الدولية ذات الصلة، إجراءات حاسمة لردع الإرهاب سواء في المنطقة العربية أو في جميع دول العالم، وذلك عن طريق تبادل المعلومات ووقف التمويل والدعم الذي تقدمه حكومات بعض الدول لهذه الجماعات.



وأشارت النائبة إلى تحذيرات الرئيس السيسي المتكررة لقادة دول العالم من تفشي ظاهرة الإرهاب ومعاناة دول العالم جميعها منه، وذلك مثلما تكرر في عواصم دول أوروبية وأسيوية، دون إجراءات مواجهة فعالة.