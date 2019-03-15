نائب الفيوم يطالب بخطة لتسويق منتجات المحافظة

طالب المهندس هشام والي، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، الحكومة بوضع خطة محكمة للتسويق للحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة التي تشتهر بها المحافظة، بهدف دعم أصحاب هذه المشروعات وفتح أسواق جديدة لهم.



ويحل اليوم العيد القومي لمحافظة الفيوم، تخليدا لوقفة الأهالي ضد الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 19، بقيادة حمد باشا الباسل.



وقال والي، إن المحافظة تحوي العديد من المناطق الأثرية العالمية التي تتطلب اهتمام جدي من الدولة والوزارات المعنية، لتسويق هذه المناطق عالميا.



ولفت إلى انتشار الحرف في محافظة الفيوم؛ حيث تنتشر حرف صناعة الطواقي والفخار والمزجج، والسلال والبرانيط والكرينة وغيرها اعتمادا على المادة الخام المتوافرة هناك.