تأخر قطار الصالحية بين محطتي القاهرة وشبرا الخيمة

أعلنت هيئة السكة الحديد تأخر قطار رقم ٣٤٣ ركاب القاهرة الصالحية بين محطتي القاهرة وشبرا الخيمة بعد قيامه من محطة القاهرة، مساء اليوم الجمعة، نتيجة عطل مفاجئ بالجرار.



وقالت الهيئة، في بيان، إن العطل أدى إلى انبعاث دخان من المحرك الداخلي للجرار تم إخمادها بطفايات الحريق عهدة الجرار.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنه تم على الفور الاستعداد بجرار آخر بديل ليستأنف القطار رحلته، كما قدمت الهيئة اعتذارها لركاب القطار نتيجة التأخير الذي حدث.