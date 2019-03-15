نور يوسف تخطف الأنظار بحفل افتتاح "ملكة جمال السياحة والبيئة 2019" (صور)

خطفت الفنانة الشابة نور يوسف الأنظار خلال خلال حفل افتتاح مسابقة "ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2019"، والذي أقيم مساء أمس داخل إحدى الفنادق الكبرى بمدينة نصر.



وحضرت "يوسف" في إطلالة مميزة في فستان رمادي أنيق، بصحبة مصمم المجوهرات الشهير "أحمد زايد"، مرتدية مجموعة ماسية مميزة من أحدث تصميماته.



ومن المرتقب أن تكون "يوسف" أيقونة مجوهرات "زايد" الفترة المقبلة، من خلال جلسات تصوير خاصة لأرقى المجوهرات ذات التصاميم العالمية المبهرة.