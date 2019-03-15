عمر خان: جهود باكستان للسلام لا ينبغي اعتبارها ضعفا

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الجمعة مجددا رغبة باكستان في السلام وعدم الحرب مع الجيران بما فيها الهند.



وقالت وكالة أنباء باكستان الرسمية إن تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني في كلمة ألقاها أمام تجمع في منطقة باجور الباكستانية المحاذية لأفغانستان؛ حيث أكد بشكل قاطع بأن جهود باكستان للسلام لا ينبغي اعتبارها ضعفًا.



وأكد عمران خان أن باكستان طلبت مرارًا من الهند الحوار لحل القضايا العالقة بما فيها قضية كشمير، لكن الحزب الحاكم في الهند يسعى لاستغلال الحرب مع باكستان لتعزيز شعبيته في الانتخابات المقبلة.

وأعرب عن مخاوفه حيال اتخاذ حكومة الهند أي إجراء لضمان الفوز في الانتخابات، مشددًا على ضرورة الإبقاء على حالة تأهب خلال 30 يوما مقبلا.