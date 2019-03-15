الأهلي يحصل على الموافقات لحضور الجماهير بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة

حصل النادي الأهلي على الموافقات الأمنية الخاصة بحضور الجماهير فعاليات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة سيدات، التي يستضيفها النادي حتى يوم 26 مارس الجاري.



وجاء حصول النادى على الموافقات الأمنية الخاصة بحضور الجماهير للبطولة بعد الجهود الكبيرة والاتصالات التي أجراها مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب مع الجهات الأمنية، والتي تكللت في النهاية بالحصول على تلك الموافقات.



وسوف يتم فتح باب التسجيل أمام الجماهير لحضور فعاليات البطولة، على أن يكون الحصول على تذاكر حضور المباريات وفقا لأولوية الحجز، وسوف يتم تسليمها من مقر النادي بالجزيرة.



وفضل الأهلى أن تكون التذاكر مجانية لرغبة النادي في حضور الجماهير لمساندة فريقها في تلك البطولة كعادتها وبصفتهم العامل المشترك في كافة النجاحات.



ووجه النادي الأهلي الشكر للجهات الأمنية لحرصهم على حضور الجماهير، وتفهمهم لأهمية تواجدهم خلال فعاليات البطولة لمساندة فريقهم.