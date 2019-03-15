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الجمعة 15/مارس/2019 - 06:03 م

المدير الفني للإسماعيلى: اللعب بجديةهدفنا الأساسى أمام الإفريقى التوني

المدير الفني للإسماعيلى:
أ ش أ
dostor.org/2553634

أكد البلجيكي سيدومير يانيفسكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي على أن فريق الدراويش سيلعب بجدية كاملة أمام الافريقي التونسي رغم توديع منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويحل الدراويش ضيفا غدا السبت على منافسه الإفريقي باستاد رادس، في ختام مشوار الفريقين بالبطولة القارية.
وأضاف يانيفسكي، خلال مؤتمر صحفي خاص باللقاء، "سنقدم أفضل ما لدينا خلال تلك المباراة الصعبة، حيث إننا نمتلك لاعبين موهوبين وعلى قدر كبير من الكفاءة لكنهم صغار فى السن".
وواصل يانيفسكي "أزمة الإسماعيلي تتمثل في نقص الخبرات والتي ساهمت بشكل مباشر في توديع منافسات البطولة، بدليل أننا كنا الفريق الأفضل في مباراتي شباب قسنطينة ومازيمبىي لكننا للأسف لم نفز".
وأتبع المدير الفني للاسماعيلي:"صعوبة المباراة تكمن في لقاء فريق يتطلع فقط للانتصار، ولذلك تلك المواجهة تعد فرصة جيدة لمتابعة مستوى بعض اللاعبين الذين سيعوضون الغيابات التي نعانى منها باستمرار في الفترة الأخيرة بسبب ضغط المباريات، صحيح أننا ودعنا البطولة لكن لدينا هدف أساسي نلعب عليه وهو تحسين صورة النادي بجانب التحضير لاستكمال المشوار في المسابقات المحلية".
وأكد المدرب البلجيكي يانيفسكي في ختام تصريحه أنه يجب على كل لاعب تقديم أفضل ما لديه في الملعب، خاصة وأن الفريق الأكثر حرصا على استغلال الفرص هو من سيفوز بنقاط المباراة الثلاث.

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