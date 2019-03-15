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الجمعة 15/مارس/2019 - 06:03 م

"سكة حديد أسوان" تعلن توفير تذاكر لضيوف منتدى الشباب العربى الأفريقى

سكة حديد أسوان تعلن
أ ش أ
dostor.org/2553633

أكد المهندس حسين الرشيدى رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد بأسوان أن محطة أسوان استعدت لاستقبال الزائرين والمشاركين في منتدى الشباب العربى الإفريقى والذى من المقرر أن يبدأ غدا السبت بأسوان بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال رئيس المنطقة الجنوبية إن تذاكر القطارات تم توفيرها بأعداد هائلة للمتجهين إلى محافظة أسوان على مدار الساعة لتجنب وجود تكدس أو زحام بين المواطنين.

وأشار إلى انتظام سير حركة القطارات القادمة إلى محافظة أسوان من الوجه البحرى، موضحا أن جميع الشبابيك الخاصة بقطع التذاكر تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة الركاب.

جدير بالذكر أن محافظة أسوان تستعد غدا الجمعة، لانطلاق منتدى الشباب العربى الأفريقى المقرر انعقاده خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجارى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد من الوفود الشبابية الأفريقية الممثلة لـ 25 دولة.

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