ضبط 5 محاولات تهرب جمركى فى سفاجا

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب، بالاشتراك مع مباحث ميناء سفاجا من ضبط 4 محاولات تهرب جمركى لكمية من أجهزة البلاي استيشن والملابس الجاهزة والمبيدات الحشرية.



ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والسيارات القادمة من ميناء ضبا السعودي بإدارة تفتيش الركاب تم ضبط 45 جهاز بلاي استيشن، و1540 كيلو ملابس جاهزة و1000 سكرينه و2000 جراب للهواتف المحمولة و3 ثلاجات كهربائية و12 لتر مبيد حشرى تم إخفاؤها داخل أماكن يصعب الوصول إليها بالأمتعة الشخصية الخاصة بـ 4 ركاب مصريين قادمين من الخارج، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 184 ألفا و77 جنيها.



وقرر مجدى عبدالحافظ رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 5 محاضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات.